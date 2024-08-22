LINE 是台灣人最常用的通訊軟體，一名女子表示，LINE可以釘選特定的聊天室，讓聊天室不會往下沉，她好奇網友都將誰釘選在最上方，貼文引起討論，多數人釘選的對象不是另一半或親密朋友，而是公司群組，更有人一次釘選了10幾個，直呼「重要訊息不能漏。」

原PO昨（21）日於PTT指出，LINE App可以釘選聊天室，她好奇問網友的釘選對象，是另一半或曖昧對象？疑問掀起網友回應，多數人釘選的對象包括父母、伴侶、家庭群組、公司群組、自己一個人的群組等。

但最多人提到的是公司群組，紛紛表示公司訊息不能漏、很重要，「公司的群組，釘選了10幾個」、「公司的群組一定要釘選的」、「我也是公司群組」、「笑死，怎麼大家都一樣釘選公司群組。」

其中一名網友認為根本不需要把家庭群組或公司群組釘選，因為訊息量大，聊天室會一直跑到最上方，「家人、朋友或公司真的不用釘，每天叮叮咚咚響不停，不在上面都難。」