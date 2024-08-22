iPhone的使用者要小心了，國外的安全研究人員近期發現，iOS存在一個奇怪BUG，如果在iPhone或iPad的「設定」跟APP搜尋中，輸入「“”::」4個符號，系統就會出現黑屏讀取的畫面，持續時間約一秒鐘，之後才能回復正常的使用狀況。

據外媒《TechCrunch》報導，iPhone或iPad的使用者在「設定」或「APP搜尋」中輸入「“”::」4個連續符號，手機介面將會馬上崩潰，並進入黑頻畫面。《中時新聞網》經過實測，發現蘋果手機目前確實存在此問題。

該報導引述iOS安全研究員史托斯（Ryan Stortz）和沃德爾（Patrick Wardle）的說法，他們分析後強調，這並非系統上的安全漏洞，僅僅只是一個BUG，而蘋果公司目前還沒有針對該問題出面進行正式的回應。

網路媒體《NewMobileLife》也針對不同版本的iOS做了測試，iOS 17中輸入「“”::」會出現當機，並進行介面重啟。另在iOS 18 Beta的版本當中，輸入這4個字元只會導致介面短暫凍結，不會有黑屏的情況。