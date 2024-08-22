中視周六招牌歌唱節目《綜藝一級棒》收視率連續4周蟬聯全國第一，主持群在節目中也齊聲喊話「勝不驕」，更聊到有看到許多觀眾的反饋意見，其中有一則讓康康印象深刻：「有的留言叫我少講話，但我就主持人，你叫我不要講話，製作單位又叫我不要唱歌，這樣我是領什麼錢？」對於每一位觀眾的留言都很重視，主持群也記在心裡，不斷創新呈現出好看的節目內容。而新一集主打「百花齊綻金曲挑戰賽」，邀來林姍、談詩玲、蘇宥蓉、陳淑萍、郭婷筠、陳怡婷、吳美琳等清一色女歌手，個個人美、歌聲美，讓觀眾一飽耳福。

嗓音獨特的林姍，自學生時期就參加許多歌唱比賽，還被封為天才型歌手，深受觀眾喜愛，節目中她應主題選唱〈無言花〉一曲，讓陳隨意、李子森都為之著迷，陳隨意更是把手上的花當眾送給林姍，而同樣也唱過這首歌的李子森更是語帶讚嘆：「層次堆疊的很好，這是我們歌手要去具備的一個必要條件，她給我一個啟發，要怎麼循序漸進地進入歌的感覺，在堆疊到最後，姍姐給我們一個很棒的示範。」李子森不只欣賞林姍的演唱風格，節目中他更公然放閃，在杜忻恬演唱完〈愛你親像夢〉後，當眾獻花給杜忻恬，「她唱這首歌難度很難，升key的地方我自己都很難抓」。此話一出陳孟賢很吃味：「對啦，其他人唱的都沒有難啦。」康康笑拱2人乾脆直接「送入洞房」，「忻恬她唱歌，就唱到我們的心田裡，那個裡是李子森的李。」連「森恬CP」都能創出諧音梗，不愧是康康。

林姍的歌聲相當有特色。（中視提供）

節目中，李子森也選唱杜忻恬的歌〈春天的花〉，而且演唱時還不時望著杜忻恬，把整首歌詮釋出不同的味道，陳孟賢不吝稱讚李子森把歌唱得彷彿是自己的歌，並表示很喜歡這段演出：「我覺得這首歌如果早點由他來唱，說不定會爆紅。」就連原唱杜忻恬也極為讚賞，同樣把手中的花獻給李子森，這讓李子森更生信心，對自己的表現感到滿意，更直接把票投給自己，此舉讓康康立刻轉身問陳隨意：「規則這樣是可以的嗎？」陳隨意的回應話中有話：「是可以的，但好像是第一次有人這麼厚臉皮。」康康一聽也氣喊：「要不是他（李子森）比我高，我早就K他了。」主持群相互鬥嘴笑聲不斷，充滿笑點與粉紅泡泡的「百花齊綻金曲挑戰賽」將於本周六（24日）晚間8點在中視頻道播出，隔天周日晚間8點也可於中天娛樂台收看。