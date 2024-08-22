根據交通部觀光署統計，今年1至5月來台的韓國遊客突破45萬人次，是來台第3大客源國，其中有網友發現，西門町的家樂福桂林店整間店都是韓國人，貼文PO出後，有內行人解釋，因為這間家樂福24小時營業又能退稅，還有前店員指出，韓國人超愛來這裡買鳳梨酥，每個人都狂搬20盒，但都是台灣人不會買的牌子，直呼「不要亂買好嗎」。

一名女網友昨天在Threads詢問，為何西門町附近的家樂福，整間店都是韓國人，好奇原因是什麼？吸引眾人討論，不少知情的網友表示，「部落客宣傳去那間買伴手禮，真的無言」、「他們會買三點一刻奶茶跟黑人牙膏」、「曾經在那邊看過2個韓國小姐推了半車的黑人牙膏，有夠誇張」、「家人是導遊專帶韓國人，說都會去那邊順便逛西門町，而且那間還可以退稅」。

由於家樂福桂林店距離西門町很近，地點在觀光區交通方便，加上24小時營業、東西多、賣場大及可以退稅，所以每天都很多韓國觀光客來大採購，也有日本人來這邊購物。

一名自稱是家樂福桂林店的前店員爆料，韓國人都在伴手禮區搬很多盒台灣人不會買的鳳梨酥品牌，「很想跟他們說，拜託去買旁邊架上的小潘」，另名在桂林店當過收銀員的網友指出，每次幫韓國人結帳，都會提醒他們不要買某家很難吃的鳳梨酥，但每個人都狂搬10盒、20盒，說是韓國旅遊書跟部落客介紹的，讓他很想喊「不要亂買好嗎」。

也有網友笑虧，「買零食呀！台灣人去泰國還不是狂去Big C」、「猶如韓國首爾站的樂天超市為什麼都是台灣人意思一樣」。