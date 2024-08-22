美國海軍第七艦隊一艘伯克級飛彈驅逐艦「拉爾夫．強生號」，22日由南向北通過台灣海峽。國防部也發出新聞稿證實，美艦通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
第七艦隊透過官方臉書表示，「拉爾夫．強生號」是依國際法適用高海外航行自由航行和飛行自由的海域。
國防部則在下午證實，國防部今（22）日表示，美艦乙艘今日起由南向北，航經臺灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
美國海軍第七艦隊一艘伯克級飛彈驅逐艦「拉爾夫．強生號」，22日由南向北通過台灣海峽。國防部也發出新聞稿證實，美艦通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
第七艦隊透過官方臉書表示，「拉爾夫．強生號」是依國際法適用高海外航行自由航行和飛行自由的海域。
國防部則在下午證實，國防部今（22）日表示，美艦乙艘今日起由南向北，航經臺灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
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