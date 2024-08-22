日股反彈氣勢高 00949奪日股ETF龍頭

股民們趁著這股漲幅氣勢，再度伸手擁抱日股ETF，整理目前國內8檔已成立的日股ETF資訊一覽表（下圖），分別有富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）

、復華日本龍頭（00949）、台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）、中信日本商社（00955）及中信日經高股息（00956）。

截至8月16日的最新規模來看，00949以78.8億奪冠，而亞、季軍分別為00951及00661（33.8億及32.5億）。

統計人氣狀況以最新受益人數及受益人數的增減數據，00949以逾4萬人（40,095）拿下首位，且計算6月28日至8月16日期間，就增加超過1萬8千人，單就最新受益人數來看，00949對比次位00951的近1萬8千人，大幅領先2萬多名受益人數。

日股ETF交易熱度強，統計日均量（張）00949自上市（7/1）以來，已有21,569張依舊穩坐冠軍，足以見得在規模、受益人數、受益人數增減、日均量數據中，00949名稱為「日本龍頭」，確實作為日股ETF龍頭當之無愧。

(表/蔡季伶)

市值漲跌見真章 00949股價僅跌0.1%

股價飛漲時大家都想趁勢順風上車賺差價，但下跌時股民仍是手抓緊緊的股票，一定有其特殊性。以股價來看，上漲、下跌來自買賣雙方的出價，如果很多人想買，買方就會越出越高價，市價自然會上漲；反之，如果股票很多人想脫手，賣方就會越出越低價，股價無疑是下跌，因此觀察股價漲跌幅度的高低，也就代表這支ETF是不是股民要緊握的績優股。

攤開已上市的日股ETF股價漲跌來看，計算6月28至8月16日，日股歷經最劇烈高漲高跌期間，00949的股價漲跌繳出漂亮成績單，以-0.1%遠遠優異於其他上市的日股ETF（含00657、00661、00951、00645），再列入00949的最新規模、最新受益人數、日均量等數值來比較，可以看出手握00949的股民對於其抱著莫大的信心。

(製表/蔡季伶，資料來源/CMoney)

00949股價變動小 多元配置比單押產業低風險

股民的信心並非無所依據，『股價』的變動，就一個長期投資來說，是觀察公司整體的發展，而股價漲跌的原因，雖然有很多因素的干預，絕多數以兩種因素影響較深，分別是「公司的表現」及「投資人對未來的預期」。

就00949的績效表現來說，上述「日股ETF資訊一覽表」已完整交代，但好成績的背後其主要支撐股價的原因，來自於股民對00949這支基金所涵蓋的的成分股抱持期待。

00949是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數，布局主軸鎖定五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等，幾乎是日股當前最熱門的四大投資主題。

拆解00949的選股邏輯，從東證掛牌的2100多檔股票中篩選，以市值、流動性、FactSet的RBICS產業分類資料庫及計算權重層層篩選，同時輔以「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」兩項全球競爭力指標。

例如：日本全國市占前幾名的大廠如Toyota、Sony等，海外營收佔比皆達70%；海外客戶數佔整體客戶佔比更皆有85%以上，展現入選的成分股在市場上具有品牌及產業競爭的優勢。

面對日本這被看好的多頭市場，從當前00949展現的數據，購買多元配置的成分股或許比單壓產業來得分散風險。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。