國家發展委員會與亞洲矽谷計畫攜手台灣大哥大、緯創數位等產業領袖，成功將5G專網導入台北市松山文創園區，實現全區6.6公頃、12個出入口的智慧化管理，達成95％的安全監控覆蓋率及多樣化的智慧服務。台灣大哥大表示，松山文創園區的5G解決方案具備輸出海外的潛力，充分展現台灣作為科技強國的實力。

國家發展委員會與亞洲矽谷計畫攜手台灣大哥大、緯創數位等產業領袖，成功將5G專網導入台北市松山文創園區。（台灣大哥大提供／劉瑋晴台北傳真）

由松山文創園區吉祥物「松鴨桑」搭載的AR擴增實境導覽功能，讓遊客透過聲控問答即可獲得場館指引、飲水點、廁所位置等資訊。（台灣大哥大提供／劉瑋晴台北傳真）

現場由松山文創園區吉祥物「松鴨桑」搭載的AR擴增實境導覽功能，讓遊客只需透過聲控問答即可獲得場館指引、飲水點、廁所位置等資訊，並能引導遊客到達指定位置，該系統支援中、英、日、韓四種語言，並能定期推送互動廣告，展示了與旅客最相關的智慧導覽服務。

松山文創園區總監陳玉秀指出，今年園區人流量已達900萬人次，雖然平時有志工服務，但在安全維護上仍有不足之處。此次透過公私協力，將5G技術融入園區的管理系統，不僅提升整體安全性，還能優化能源管理，應對極端氣候帶來的挑戰。

台灣大哥大新創服務發展處副總經理王寶慶表示，松山文創園區鄰近大巨蛋、信義區及未來的鐵道博物館，地理位置優越但場域過大，WIFI難以全面覆蓋，且作為古蹟須考慮建設限制。為此，園區全面採用5G AI技術強化布線，特別是安全監控網絡覆蓋達95％，能在緊急狀況下比以往快4倍完成通報。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸補充，此次計畫展示了5G專網和專頻在垂直領域的實際應用，不僅讓民眾更真切地感受到5G技術的落地，也大幅減少了過去依賴紙本和人力的操作方式。松山文創園區的5G應用模式具備完整模組輸出能力，有助於台灣科技產業向海外擴展，尤其在推進南向政策時，可加速東南亞文創產業的智慧化進程。

國發會副主委詹方冠表示，中央政府透過前瞻計畫投入490億元支持5G相關產業，此次松山文創園區的5G計畫正是文創、健康、醫療等多元服務融合的最佳示範。台灣的資訊及通訊技術（ICT）廠商成功打入電信領域，並通過國產化基地台的研發，展現出近乎百分百的國產技術實力。台灣不僅擁有晶片製造能力，更在科技服務領域佔據一席之地，並鼓勵國產廠商將技術推向全球市場。

台北市副市長林奕華表示，松山文創園區的5G AI應用成果，展示了國發會與亞洲矽谷計畫下智慧深化補助案的成功，讓古蹟擁有科技時尚的新面貌，並提供更完善的服務。松山文創園區成為台灣首座智慧化古蹟，未來也將在國發會的帶領下，進一步推動智慧城市的發展，成為國際大都會的標竿。