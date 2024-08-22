藝人謝和弦和莉婭（陳緗妮）2021年結婚後，生下女兒謝音悅，今年3月又誕下小女兒謝音芙。不過近來餵乳時面臨「塞奶」關卡，除了上網分享痛到苦不堪言的過程，還大方分享上空哺乳照，引起網友熱議。

莉婭表示生完二胎後，安全度過第一階段「脹奶」關卡，目前面臨第二階段「塞奶」困擾。由於第二胎奶水相對較多，導致外出工作時，漲痛到跑去廁所擠奶，如今又因為身體太過勞累，單邊漲痛到完全無法入睡，甚至輕輕觸碰就會相當痛。為了紓緩漲痛感，除了勤奮餵寶寶喝奶、雙手擠奶排出，也用退熱貼「冷敷」緩解情況，直到過了12小時不適狀況才逐漸減緩。

莉婭大方曬出拉起上衣餵乳的照片。（圖／陳緗妮 Xiangni 臉書）

莉婭表示只有媽媽才能體會此過程。（圖／陳緗妮 Xiangni 臉書）

由於擔憂變成「乳腺炎」，莉婭決定交由專業人士處理，才短短2小時，不僅淤積在外側的奶水都排出，外側腫塊也逐漸消失，讓她鬆一口氣表示：「這次『塞奶』應該就算安全過關了，接下來大概就是等『退奶』關卡」，不禁感嘆：「這真的是只有媽媽才能體會的過程」。

莉婭除了分享「塞奶」不適過程，還大方曬出拉起上衣正在餵乳的照片，散發出濃濃母愛，不過另外一張尺度更寬，只見她上半身全裸，對著鏡頭露出傲人上圍，並用左手遮住重點部位，讓人看了還是好害羞。