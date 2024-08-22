赤嵌里活動中心因出租使用，再加上腹地狹小，平時都管制不開放外車停放。（寶智華攝）

高雄市張姓男子21日下午2時開車到台南市中西區健保署幫女友拿健保卡，把車停到對面的赤嵌里活動中心，離去時發現停車區拉起鐵鍊封住，打電話向里長警察、議員求助未果，等了近2小時才「獲釋」，氣得向台南市政府市民服務平台投訴。

張男表示，他2點多停車時，現場是開放的，但要離去時，停車區拉起鐵鍊封住，打電話詢問里長，但里長態度惡劣訓斥他，說正在開會，要等到4點才能處理，還說現場有明顯標示不能停車。

張男說，他現場拍照存證，根本沒有禁止停車標識，里長又辯稱是颱風吹走了，執意要他等到4點。他打電話報警並向多名議員反映，但結果都是要他等候，沒有人幫他解決問題，他一直等到4點才能把車開走，對此深感不滿，21日晚向台南市政府市民服務平台投訴，希望公部門提升行政效率。

赤嵌里里長陳永菁表示，里活動中心前廣場平時就有拉鐵鍊管制。（寶智華攝）

赤嵌里里長陳永菁說，赤嵌里活動中心只有1個身障車位、1個一般車位，由於里活動中心平時有租給舞蹈社團，為避免以往常有外面民車隨意停放，嚴重妨害舞蹈社團成員出入，所以在活動中心正門出入口都拉鐵鍊管制，且有上鎖。

赤嵌里活動中心監視器畫面，可以看到舞蹈老師把停車場鐵鍊升起。（赤嵌里辦公處提供／寶智華台南傳真）

陳永菁表示，21日下午舞蹈社團到里活動中心上課，停車場鐵鍊垂下，中央部分貼地，張男熟門熟路的把車停進里活動中心，舞蹈社老師在張男之後後把車停好時，自然的把鐵鍊升起管制，並非刻意要封鎖張男。

張男要取車時，狂打電話，口氣很差，她當時正在開會無法分身，張男要她立刻打開鐵鍊；派出所警員抵達時，張男也頤指氣使的要警員速速處理，甚至要求找消防隊來剪斷鐵鍊；張男也打電話給許多議員服務處，要議員立即處理。

陳永菁說，里活動中心的停車位其實算隱蔽，加上平時都有管制，一般人根本不會把車開進里活動中心，再加上健保局附近有整排的停車格，後方也有停車場，別人都能好好停車，就唯獨張男找不到停車位，還熟門熟路的把車停進管制區，她懷疑張男不是第一次把車開進里活動中心，只不過這次剛好被舞蹈老師拉起鐵鍊封出出口，遇到不便就憤而四處投訴。

陳永菁強調，張男無視里活動中心停車區垂著鐵鍊，只顧自便的停車，本來就理虧，事後還大爺似的叫里長、警察、議員立即放車，當地派出所還持續接到張男電話，揚言要投訴警員瀆職，態度實在囂張，令人無法苟同。