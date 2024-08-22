受到全球人工智慧（AI）蓬勃發展帶動其高科技產品出口激增影響，台灣近期成長前景強勁，惠譽信評亞太區主權評等主管Thomas Rookmaaker表示，預期2024年實際GDP成長率將從2023年的1.3％提升至4.0％，明年GDP則放緩至2.7％，惠譽認為，半導體市場復甦及持續的回流趨勢，將刺激更多的國內投資，同時，惠譽於上周確認台灣的評等為AA，展望穩定。

Thomas Rookmaaker指出，今年前七月台灣對美國的出口較去年同期激增62％，美國20多年來首次超過中國大陸成為台灣出口商品的最大出口地，主要是受到AI蓬勃發展所帶動，預測明年台灣的GDP成長率將放緩至2.7％，仍處於相當強勁的水準，AI相關產品出口與投資動能應可繼續支撐經濟成長，抵消傳統製造產業需求的低迷不振。儘管實質薪資成長低緩，但惠譽預計民間消費仍將保持韌性。

惠譽信評上週確認台灣的評等為AA，展望穩定。Thomas Rookmaaker指出，台灣「AA」評等的支撐因素反映其極為強勁的外部資產負債表、審慎的財政管理政策以及具競爭力的經營環境。另一方面，台灣是一個體量較小且依賴出口的開放型經濟體，其評等亦受限於：易受到外部需求衝擊、複雜且日益緊張的兩岸關係、以及人均收入較低於其他「AA」評等區間的經濟體。

此外，惠譽認為，台灣經濟成長前景的下行風險可能有三，一是台灣主要貿易夥伴的經濟成長大幅放緩；二是全球AI相關支出熱潮的需求減弱；三是地緣政治緊張局勢及美國大選後貿易策略的不確定性。

Thomas Rookmaaker表示，台灣的外部資產負債表在惠譽授評的同業中屬最強勁行列，這有賴於台灣持續了40多年的經常帳順差，惠譽預期經常帳順差將佔GDP的13.6％；且儘管金融市場波動，外匯儲備緩沖水平仍約相當於17.3個月的經常帳對外支出。這兩項指標均遠超「AA」評等區間的經濟體。

台灣的公共財政亦與許多「AA」評等區間的經濟體相當。惠譽預測，今年台灣政府總預算赤字佔GDP的比率將維持在0.8％的溫和水平，低於「AA」評等區間經濟體的指標中位數2.3％。惠譽的預測較已批準的政府編列總預算差短（2.1％）更低，因為惠譽預計稅課收入將高於預算數，同時為因應Covid-19疫情編列支持經濟復甦與韌性的財政措施逐步退出。

由於財政赤字率較低及GDP成長動能強勁，惠譽基於其定義預計，台灣各級政府債務總額占GDP的比率將自去年末的33.0％降至明年末的30.5％，遠低於「AA」區間評等經濟體的預測指標中位數：50.0％。惠譽預計，未來幾年台灣各級政府債務總額佔GDP比率應可維持溫和下降的趨勢，這主要得益於台灣政府秉持穩健審慎的財政管理政策。