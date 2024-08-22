國民黨桃園市議員錢龍（右）會同中福里長詹益青（中）及水務局於中興一號橋辦理會勘。（錢龍提供）

桃園市蘆竹區中興一號橋下的新庄子溪，因河道領空雜草叢生、河道多年未清淤，導致環境髒亂、垃圾悶臭，尤其大雨過後若不慎將樹枝沖斷，下游便會有阻塞情形，又因樹木過於凌亂，許多垃圾掛在樹上無法處理，令民眾擔憂有病媒蚊孳生的可能，桃園市水務局也承諾將在今年內完成整修工作，並加強定期維護管理。

國民黨桃園市議員錢龍表示，新庄子是位於蘆竹區西南位置的傳統舊地名，其間有新庄子溪流貫其中，流經之處雖然並非市區人口密集處，但水道清整狀況對周邊環境衛生影響甚鉅。近日大雨頻頻，接獲民眾反應新庄子溪水道雜樹叢生嚴重淤積影響排水，錢龍也於日前同中福里長詹益青及水務局於中興一號橋辦理會勘。

錢龍表示，會勘當下便決議將儘速修剪水道兩旁樹木雜枝，並進行溪底雜草淤泥清疏作業，期待改善後的新庄子溪在大雨來襲時，可以快速排水，避免淤積影響環境衛生。錢龍也說，雖肉眼見河道並不覺得有阻塞情形，但兩旁的樹木過於凌亂，若經歷颱風或豪大雨，將會有樹木斷掉往下游堆積的情形。

詹文青說，新庄子溪已經超過3年沒有清疏整修了，不少民眾居住在溪旁，雜樹甚至長到住家裡面，也有民眾多次拍到蛇出沒的照片，讓大家人心惶惶，擔心有生命安全的疑慮，雖然現在下雨還不到溪水暴漲的程度，但河道兩側的樹紮根不紮實，若樹一倒下河川，後果不堪設想。

水務局水利工程科長鍾源康表示，後續將安排廠商規畫排程，派工時會請他們清疏河道，另有些樹木在堤後，長大後會長到河道上方，除清疏外也會一併修枝，預計9底前進場，工期約12日歷天，中興橋上下游長度約100公尺，概估經費30萬。