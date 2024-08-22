民眾黨主席柯文哲深陷京華城案、政治獻金爭議，妻子陳佩琪又被爆看1.2億元豪宅，民眾黨和個人形象接連受重創，國民黨主席朱立倫隔空送暖，卻遭柯反酸是場面話。對此，國民黨前立委鄭麗文表示，民眾黨每天處理危機就是在製造危機，每天都在尋死，國民黨沒辦法護短；她並認為國民黨「很怕自己不是國會多數」，所以在立院抱著８席白委不放，卻是犯了戰略上錯誤。

鄭麗文昨在政論節目《庶民大頭家》表示，柯文哲跟黃珊珊這場大家無法接受的鬧劇，秀了底限、破了人設，國民黨已經沒辦法幫忙護短，天要下雨、娘要嫁人，不可能分分秒秒看著他，「每天分分秒秒都在尋死，柯文哲、黃珊珊等一干人等，民眾黨每天處理危機就是在製造危機，民進黨修理柯文哲，都沒有民眾黨自己修理自己這麼厲害」，挖坑猛跳，這已經不是國民黨在旁邊攔的住、救的了的。

鄭麗文提醒，國民黨要好好想想在立法院第一會期的思考盲點，就是「國民黨很怕自己不是國會多數」，所以死抱著白營的8席立委不放，這就犯了戰略上的最大錯誤，應該要視個案、視情況來決定是否要跟民眾黨團合作。

鄭麗文直言，國民黨不該在在心理上、情緒上，好像自己已經被民眾黨脅持，這樣的藍白合是不健康、不正確的；柯文哲是深綠出身，國民黨不能一廂情願，要理智冷靜思考自己的處境跟黨下一步的走法。

鄭麗文直言，半年惡鬥下來，國民黨的政黨支持度毫無起色，這是國民黨的重大警鐘，並沒有因為反民進黨的努力，就提升民眾心中的分量。她重話批，如果只想著靠民眾黨，國民黨沒出息。