賴清德總統宣布將成立「體育暨運動發展部」。國民黨副主席連勝文22日表示，國民黨樂觀其成，但政治與體育一定要分開，「政治人物不應該介入體育項目當中，把它當作自己的政治資源」，讓體育歸體育，政治歸政治，這是國民黨與其他政黨不同的地方。

國家政策研究基金會22日邀請職籃工會理事長曾文鼎、P. LEAGUE＋副會長陳建州、立委林沛祥、林倩綺、張智倫、葉元之、廖偉翔等人參與研討會。除進行組織調整外，如何健全競技運動環境、保障運動員以及促進產業發展在體育政策及修法方向進行討論。

連勝文指出，國民黨主席朱立倫已指派本身是運動員的國民黨立委林倩綺擔任溝通窗口，接受體育界反應問題並溝通，希望能讓台灣的職業運動進入軌道，愈來愈好。「運動發展條例」修正草案中有關減免稅賦的相關規定，國民黨希望能在立法院新會期中闖關。

國政基金會產業暨新創中心召集人簡榮宗則表示，雖然民進黨政府要把現行的「署」，提升為「運動發展部」，但只是「舊瓶裝新酒」，單純的組織變更，根本無法達到運動界的期待。

林倩綺則認為，升格不會只是換名字，單項協會的監理與正常運作才是關鍵。中興大學教授余宗龍則是提醒，關於升格，政府跨部會的連結應該可以做得更多。P ＋聯盟副會長陳建州認為，政府若成立體育部，也可邀請退役選手加入，除了為其增加就業機會，退役選手也能從自身經驗提升體育選手的權益。

另外在保障運動員以及促進產業發展在體育政策討論上，中華籃協副秘書長張承中表示，如果能對運動員有類似名模條款的擴張適用，協會絕對支持。職籃工會理事長曾文鼎也認同。

林沛祥則指出，當代的體育政策上，需要的不只是更多的運動家，而是需要更多運動家庭。張智倫、葉元之則認為，運動員薪資是否可作為執行業務所得仍須討論。廖偉翔則表示，除了防賭機制，政府也可以對選手們做財務管理的教育。

而曾是奧運國手的新北市議員洪佳君則認為，面對少子化選材部分，選手資料庫的建置、職涯探索的概念向下到體育探索，或許是可嘗試的方向。在關於退役選手退役問題部分，中華奧運人協會理事長黃志雄則以大陸經驗為例，大陸政府是會提供運動員退役後兩三年的帶薪轉職輔導，這或許也是台灣可以思考的方向。

國政基金會教文體育組召集人陳學聖則期待立法院國民黨委員能組成運動立法聯盟，透過不分黨派的方式，共同讓體育政策的討論能得到延續。