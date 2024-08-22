全球核能發電能力時隔5年再創歷史新高。隨著人工智慧（AI）普及和去碳化帶來的電力需求劇增，不排放二氧化碳、輸出穩定的核電復興趨勢正在加強。過去10年新建的核電機組中，中國大陸和俄羅斯占到6成，技術實力也在提高。隨著維護費用上升，歐美政府正在加強對核能的開發支援。

《日本經濟新聞》對日本原子力產業協會（JAIF）的統計數據和當前的運作狀況進行彙整。截至6月，全球共有436個核電機組，發電能力約為4.16億千瓦，超過了之前最高的2018年（4.1445億千瓦）。

今年6月，中國大陸、美國、韓國、印度共有4個機組（合計453萬千瓦左右）啟動運作。過去10年新建的核電機組約為70個，發電能力增加約6％。

中俄兩國拉動了核電機組的新建。中國新建了39個機組，發電能力提高至約4倍。今年5月，中國第56個核電機組投入運作，與核電機組運作數量排在世界第2位的法國並列。俄羅斯可運作的核電機組數量與日本並列世界第4位，也在不斷新建，33個可運作的核電機組中有9個在過去10年啟動運作。

國際能源總署（IEA）估算稱，到2050年全球電力需求將增加到目前的2倍左右。AI普及帶來的數據中心電力需求將會激增。隨著邁向去碳化，再生能源將普及，但核電作為穩定的清潔能源正在被重新評價。

在2023年的《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第28屆會議（COP28）上，以歐美和日本為中心的22個國家提出了到2050年將核電機組的裝機容量增至2020年的3倍，達到約12億千瓦的目標；提出了為削減溫室氣體，與再生能源一起最大限度使用核能的方針。

一個核電機組要使用1000萬個零組件。一旦建設中斷，就無法維持巨大的供應鏈。2011年以後中俄在國家主導下不斷推進開發，從下一代反應爐來看，中俄兩國也處於領先地位。美國智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）6月指出，從下一代核反應爐來看，「中國領先10～15年的可能性很大」。

報導指，中俄瞄準了核能開發和生產能力的支配地位。在此背景下，在一直以來由民間企業主導核能開發的歐美，國家扶持核電的動向也日益加強。