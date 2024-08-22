經濟部自2016年起推動iPAS鑑定，辦理6類20項專業師級的能力鑑定考試，已累計超過18萬人次報考，提供2.7萬名合格專業人才，獲證率約3成，能有效協助企業鑑別人才專業知識與技能。

正隆表示，此次專班依據集團及供應鏈人才需求規畫，希望達成3大目標，包括強化生產OT系統資安防護及供應鏈聯防能力、確保營運順暢，升級產業鏈智慧製造概念、落實生產過程最佳化，及培育符合iPAS證照鑑定核可、具備工控資安與智慧製造專才。

對此，專班規畫「智慧生產」、「智慧聯網與工控資安」兩門課程，分由北科大教授鄭辰仰、國際自動化協會（ISA）台灣分會會長林上智授課及帶領學員實作訓練，確保工控安全意識與生產效率同時提升，並將在11月對接iPAS「智慧生產工程師」、「智慧聯網與工控資安整合應用工程師」2項iPAS能力鑑定，確保結訓學員專業知識與技能品質。

此次參訓學員涵蓋正隆管理處、資訊處、資安中心、造紙、汽電、環境、公用、製造、營繕、購料、品管、行政等單位共逾40名，以及久聯化工、大世科、大瑋資訊顧問、大豐環科、台灣亞馬遜化工、台灣索理思、台灣荒川化工、長圓工業、博士碼化學、裕力機械等10家關鍵供應商近30名學員。

正隆2019年開創台灣造紙業智慧工廠元年，應用物聯網（IoT）追蹤分析設備運行狀態，結合實體智慧化巡檢掌握即時妥善率，確保能源效率及減碳成效最佳化，今年再次領先走入AI應用元年，洞察OT系統連網風險，致力統一內外工控安全標準，以聯防提升產業韌性。

正隆對內領先完成ISO 27001資訊安全管理系統驗證，以董事會為最高督導，設立資安中心及資安長，定期進行IT外部稽核、脆弱度分析、駭客模擬攻擊。對外則嫁接經濟部iPAS供應鏈專班計畫，儲備智慧製造與工控資安相關技術人才，深化生產鏈OT系統防護能力。

正隆總經理張清標表示，面對全球永續低碳供應鏈時代，產業鏈人才庫建置及升級是強化國際競爭力的關鍵。正隆今年以產業鏈共學推升供應鏈對智慧製造、工控資安的理解與實踐，增強整體資安防護水準，在淨零轉型趨勢下維持數位及資安韌性，加速產業鏈減碳轉型。