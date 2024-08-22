今年1至5月馬來西亞來台人次逾20萬，較去年同期成長近20％。交通部觀光署推動台灣為穆斯林旅客旅遊目的地首選，提升馬來西亞來台旅遊人數，邀擁有「馬來西亞蔡依林」之稱、擁350萬粉絲的馬來西亞高人氣歌影雙棲女明星娜比拉.拉扎利（Nabila Razali）擔任旅遊代言人，盼藉由娜比拉的高人氣號召馬來西亞民眾來台旅遊。

觀光署今公布2024馬來西亞穆斯林旅遊代言人由累積超過350萬社群粉絲追蹤的馬來西亞高人氣歌影雙棲女明星娜比拉.拉扎利擔任，並且推出全新宣傳形象影片－Jom Taiwan。

發布會現場超過40位馬來西亞媒體風聞娜比拉.拉扎利代言魅力隨同來台，娜比拉現場大啖清真認證的台灣炸雞，更親自手搖珍珠奶茶分享，熱情地與觀光署副署長周廷彰一起邀請馬來西亞旅客Jom Taiwan，體驗台灣穆斯林友善旅遊環境及山海景觀風情。

代言人娜比拉2次來台拍攝行程中，分別走訪東北角鼻頭角、陽明山繡球花海、平溪線菁桐車站及主題樂園等特色景點。品嚐到台式穆斯林美食及香嫩多汁的炸雞，並體驗客家擂茶 DIY 的樂趣；喜愛運動的Nabila也到台中美麗的潭雅神綠園道騎自行車，搭上平溪火車欣賞臺灣在地風景，娜比拉用多元的方式體驗臺灣。

娜比拉表示，很榮幸能成為台灣穆斯林友善旅遊的宣傳代言人，拍攝過程中充分感受台灣人的親切與熱情，對台灣的自然風光和熱情印象深刻。

周廷彰表示，馬來西亞與台灣連結深厚，更為穆斯林旅遊推動的重要市場，觀光署2018年起以「Salam Taiwan」品牌向馬來西亞穆斯林市場塑造「臺灣，歡迎您」的旅遊目的地形象，已紮根穆斯林旅客心中。

今天發表的新宣傳影片主題Jom 是「來」的馬來語，以 Jom Taiwan 作為行動口號，希望藉由娜比拉高人氣號召馬來西亞民眾來臺旅遊。全球超過20億穆斯林人口，出國旅遊風氣盛行，觀光署自看中穆斯林旅遊商機，自2012年起推動穆斯林旅遊，營造台灣為穆斯林友善旅遊環境，以自2019年起每年皆獲新加坡新月評等名列「全球穆斯林旅遊指數(GMTI)」前三名。馬來西亞超過七成為穆斯林人口，根據統計，今年1至5月馬來西亞來台人次超過20萬人次，較去年同期成長近20％，顯示台灣在穆斯林友善旅遊上的高水準表現。

除了馬來名人代言宣傳影片外，觀光署也同步推出全新穆斯林旅遊手冊及「72 hours in Taiwan 」票選活動。邀請所有馬來西亞地區的民眾至活動網站（https://72jamditaiwan.my）選出自己最喜歡的台灣旅遊行程。只要參加，就有機會獲得三天兩夜台灣雙人旅遊體驗或來回機票，期盼吸引更多馬來西亞穆斯林旅客探索台灣之美。

觀光署提到，宣傳影片後續將透過旅展、戶外電子看板及網路平台等通路強力放送；而觀光署將於9月組團參與馬來西亞吉隆坡 MATTA 旅展。娜比拉也將出席旅展與粉絲見面，並分享更多台灣觀光亮點給粉絲；觀光署與馬來西亞穆斯林旅遊業者將同步推出限量團體優惠方案，「宣傳」與「促銷」雙管齊下，積極促成馬來西亞穆斯林旅客來台旅遊的倍增目標。