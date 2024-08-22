周四泛歐Stoxx 600指數早盤暫升0.93點或0.21%，為514.88點。

零售股領漲0.7%。英國體育用品零售商JD Sports在公布第二季銷售成長獲得改善之後，股價飆升5.3%。

能源股則下跌0.6%，影響大盤最多。由於投資人擔憂全球需求前景，目前油價連續第五個交易日下跌。

投資人等待今日稍晚，法國、德國、英國和歐元區採購經理人指數(PMI)初值數據的公布。

歐元區消費者信心，定於台北時間晚間10點公佈。美國PMI和首次申請失業救濟人數，也將於今日晚些時候公佈。

在個別股票方面，荷蘭的全球保險(Aegon)暫跌4%，此前該公司指出，公司重要的資本生成指標(capital generation metric)在今年上半有所下降。

德意志銀行升2.5%，稍早該行說，已經與超過半數的、指控德銀少付工資的原告達成和解協議。