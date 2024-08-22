「台灣第一名媛」孫芸芸和老公廖鎮漢的大女兒Trinity（廖思惟），遺傳到父母的基因，外型漂亮、氣質突出，是真正的白富美。最近，Trinity到國外旅遊，今（22日）曬出比基尼照，讓網友大飽眼福。

Trinity今（22日）在IG上傳四張照片，並寫下：「Come watch the view with me（跟我一起看風景）。」照片中，Trinity放下一頭黑色秀髮，浸泡在可眺望山水風景的水池裡，相當愜意。而她身穿黃色比基尼，ㄦ字腰、直角肩和側胸一覽無遺，讓網友眼睛不知道該看風景還是看哪裡。

Trinity辣曬比基尼照。（圖／IG@trinityliao）

其實，這已經不是Trinity首次公開泳裝辣照，她曾分別穿著薰衣草紫、咖啡色比基尼，不僅襯托白到發亮的肌膚，有料的上圍、勻稱的體態也一覽無遺，跟媽媽孫芸芸一樣都是大美人。

Trinity過去PO過多張比基尼照。（圖／IG@trinityliao）

Trinity最近在度假。（圖／IG@trinityliao）

不過，Trinity為了維持體態，曾過度減肥，導致嚴重掉髮、營養不良，甚至要到醫院打針補充鐵質，因此她默默增重，也呼籲大家不要拿她當範本。