罷樑團體「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安（左）及發言人李晏蓉（右）今日前往基隆市民政處簽署邀罷免電視辯論會意願表，邀請基隆市長謝國樑一同辯論。（徐佑昇攝）

罷樑團體「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安今日前往基隆市民政處簽署邀罷免電視辯論會意願表，邀請基隆市長謝國樑一同辯論。（徐佑昇攝）

罷樑團體「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安今日前往基隆市民政處簽署邀罷免電視辯論會意願表，邀請基隆市長謝國樑一同辯論。（徐佑昇攝）

公民團體「山海公民拆樑行動」發起基隆市長謝國樑罷免案，團體領銜人戴璟安今（22）日前往基隆市民政處簽署罷免案電視辯論會意願表，並邀請謝國樑辯論。謝則回應，他會在電視公聽說明會提出反罷免的相關理由。謝強調，在10月13日後，只要他在任一天，每年都會跟罷免團體對話，有好的意見，未來全部納入未來施政參考。

謝國樑罷免案將在10月13日投票，藍營全面主動迎擊，除已在基隆路口掛上看板外，並持續找藍營大咖助講，今日罷樑團體領銜人戴璟安至基隆市民政處簽署罷免案電視辯論意願書，並邀請謝國樑一同參與辯論會，正面與基隆市公民對話。

戴璟安表示，今天來簽署電視辯論會的意願表，就是希望能透過電視辯論，邀請謝國樑來辯論台上一起公開說明，來讓市民釐清目前基隆市政府面臨的市政疑問。

謝國樑則回應，他最近就在準備電視公聽說明會，會有很多針對反罷免相關的理由。謝強調，在10月13日之後，市府預計每年的第4季，邀請罷免團體派代表來市府演講，跟市府進行對話。

謝國樑說，只要他在任一天，每年都會舉辦跟罷免團體相關的互動活動，所以請大家放心，市府會繼續跟罷免團體保持正向積極的對話，也會把他們好的意見全部納入，做為未來施政的參考。

對此戴璟安則回應，10月13日已是罷免投票日之後了，他認為罷免不是一朝一夕造成的，罷免方代表了43000份的民意，從罷免開始的3月8日至現在有半年的時間可以站出來跟市民釐清，而不是等到罷免結束後、或因為罷免這件事情才站出來與民眾對話。

此外，國民黨立委林沛祥質疑罷樑團體的募款小物應查背後金流，戴則回應，募款小物全部都已向國稅局申報所得稅，林有疑問可直接詢問國稅局。至於藍營批罷免選舉浪費2500萬納稅錢，戴表示是「倒果為因」，市府這半年來若有好好解釋市民疑慮，就不會導致罷免案成立，相對而言，這筆花費比起市府的總花費來說，只是九牛一毛。

戴也呼籲，市府應該正面回應罷免團體提出的疑問，提出更強有力的證據，而不是操作成政黨對決，單純說謝「是個好人」就要支持他。