新加坡的種族融合與多元文化連帶影響了飲食文化的發展，許多經典的街邊美食皆是族群融合之下而誕生的，注入各地元素，形成獨樹一幟，品嘗之時，便感受到其中精華之處，茹曦酒店Sunny Buffet自9月起到10月推出近10道新加坡美食，菜色種類多樣，從沙拉、小點、主食到甜點，全餐期都在餐檯上無限量供應。

清爽開胃的「馬來豆腐蛋沙拉」搭配上南洋風味醬，美味又爽口。（茹曦酒店Sunny Buffet提供／吳娮翎台北傳真）

首先是清爽開胃的「馬來豆腐蛋沙拉」，選用新鮮蔬果、豆腐及蛋，經過簡單的烹調，保留食材的原味鮮甜，搭配上酸甜解膩的南洋風味醬，提升整體的口感層次，是一道美味且無負擔的涼拌開胃沙拉。

新加坡極具代表性的美食，「海南烤雞飯」的雞汁飯選用泰國香米，加入主廚秘製的雞油及鮮濃甘甜的斑蘭雞高湯；充滿鑊氣的「福建炒麵」，以純粹的料理手法打造出令人驚豔的麵食，先將鮮蝦及小卷煸炒至鮮味釋出，再加入麵體和蔬菜，以大火翻炒，將海鮮的甘醇及蔬菜的鮮甜均勻吸附在麵體中，提升炒麵的鮮味層次。

兩道必吃的經典小吃，首先是「豬肉沙嗲串」，主廚選用肉質彈牙有嚼勁的豬肩胛肉，經過醃漬調味及翻烤後，佐上辛辣的沙嗲醬，一入口嚐到沙嗲醬的甜鹹辣。「麥片蝦」以鮮蝦裹上口感細緻的燕麥片進行油炸，再與蒜頭、辣椒及九層塔一同拌炒爆香，香氣四溢，整體口感外層金黃酥脆，內層仍品嚐得到蝦的鮮美彈牙。

外型吸睛的「斑蘭椰汁雪花凍」在Sunny Buffet也能品嚐到。（茹曦酒店Sunny Buffet提供／吳娮翎台北傳真）

「娘惹糕」為南洋地區的傳統點心，星國甜點則以主廚推出「黑糖香蘭娘惹糕」，結合台灣人喜愛的黑糖風味與素有東南亞香料之王的香蘭於娘惹糕中，製作出馥郁濃香且層層堆疊的吸睛甜品。充滿南洋風情的「斑蘭椰汁雪花凍」，使用鮮採的斑蘭葉加水打成泥，將過濾後的斑蘭汁，與牛奶、椰奶、糖及吉利丁進行攪拌，冷卻後形成鮮豔可口的斑蘭椰汁凍，最後撒上椰子粉，增添口感與香氣。

酥脆可口的「咖啡奶油泡芙」非常適合作為餐後甜點。 （茹曦酒店Sunny Buffet提供／吳娮翎台北傳真）

此外，咖啡在新加坡人的日常扮演著不可或缺的角色，甚至發展出獨特的海南咖啡文化，於是主廚以南洋咖啡為概念，設計出一款「咖啡奶油泡芙」，酥脆的泡芙外殼搭配上苦甜的咖啡奶油內餡，滋味迷人，是餐後必吃的甜點。