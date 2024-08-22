藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，辣嗆風格與自然不做作的個性，大膽作風圈粉無數，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓。這幾年還斜槓當起YouTuber，受到許多網友支持。不過近日她發文曬出辣照，被眼尖網友發現無名指上戴著戒指，掀起熱議。

事業忙碌之餘，薔薔仍不忘與粉絲分享生活點滴，感情狀態也備受外界關注。才剛在4月低調認愛，5月歡慶34歲生日時更無預警公開與男友十指緊扣的閃照，今（22）日上午，薔薔PO出最新貼文，神秘表示，「哪裡不一樣？鎖定YouTube公布答案」。

薔薔左手戴著鑽戒。（圖／IG@chialing_maze）

畫面中可見，她身穿火辣挖空剪裁上衣搭配短褲，露出零贅肉小腹，放下一頭長捲髮散發性感魅力，完美身材曲線令人羨慕。不過，有網友發現，她左手無名指上被閃亮鑽戒套牢，紛紛留言猜測是否好事將近：「哪哪都美，頭髮不同了+多了礙眼的戒指」、「啊啊啊啊，戒指」、「薔要結婚了嗎，恭喜」、「訂婚了嗎？」、「哪哪都美，多了個戒指」、「可能是訂婚吧我去，男嘉賓才出現多久」。

薔薔慶生「十指緊扣」照藏亮點。（圖／臉書 林嘉凌 薔薔Maze）

據悉，先前薔薔迎來34歲生日，在臉書曬出多張慶生照，她身穿白色緊身裙，臉上掛著燦笑，身旁白衣男子被打上馬賽克，但其中一張兩人甜蜜牽緊緊，「十指緊扣」的照片，疑默默認愛，意外吸引網友的注意，留言吶喊：「幸福的薔薔」、「手牽手欸，恭喜」、「不行碼不行碼」、「何時可以露臉啦」。