新北市某幼兒園去年發生餵藥案，監察院今（22日）開記者會公布調查結果，通過糾正新北市政府。國民黨則在臉書痛批，國家機器護賴清德總統厚臉皮，造謠新北幼兒園餵藥案，連監察院也政治追殺。

國民黨表示，針對新北板橋幼兒園餵藥案偵查結果，已全案偵結確定不起訴。不料，監察院竟通過糾正，賴清德的國家機器全力運作，誰也不放過。重點是，經司法機關綜合相關事證及科學驗證，新北幼兒園疑似餵藥案結果為全園32位採檢幼童，質譜儀及毛髮檢驗皆全數未檢出不明藥物。如今監察院卻提出糾正，繼續製造家長恐慌，大可不必。

國民黨強調，過去賴清德曾稱「新北市幼兒園有孩子被餵食2類藥物」、「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」。但不起訴書明確表示「並無證據顯示」；新北市議員戴瑋姍有曾稱「藥物濃度檢測結果為64，證明就是有被餵食巴比妥」，但最後檢驗為陰性、臉書直接認證造謠。

國民黨表示，中華民國幼教聯合總會、中華民國兒童教保聯合總會等也發出聯合聲明，表示幼兒園餵藥案鋪天蓋地惡意仇恨輿論幾乎要將幼兒園現場教保服務人員淹沒，造成身心重大打擊，引起家長對教保服務人員專業的猜疑，造成家長與幼兒園之對立，傷害至今都難以彌補。

如今監察院糾正新北市政府，國民黨痛批，民進黨利用社會不幸事件，操縱社會輿論，只為自己政治利益，撕裂全台社會的親師關係。呼籲賴清德應儘速出面為造謠、抹黑道歉，還給國人一個交代。