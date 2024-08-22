台中市高美溼地為生態保護區知名景點，因周邊電線桿林立、有礙觀瞻，台電18日宣布今年9月讓電線桿地下化，因涉及中央、地方達20餘個機關單位，終拍板定案，地方歡欣，22日卻傳「搶會勘、割稻尾」地方耳語，蔡其昌辦公室稱，為選舉到海線會勘，跳票、零進度；楊辦公室回擊「搶會勘、割稻尾」藍綠互槓。

立委蔡其昌於18日會勘時表示，高美溼地美堤街電線桿地下化工程，獲中央支持，補助工程總經費的一半，另一半經費由地方政府負擔配合款，改善高美溼地環境更漂亮。

立委楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益22日在美堤街電桿下地說明會中指出，「要割稻尾也不會割！」，台電好幾年前就承諾好補助一半，且市府款項早就到位，會勘前要先做功課，要知道先前進度已經到哪。且副議長顏莉敏臉書曾發文，電桿下地爭取多時，有賴立委楊瓊瓔與相關單位溝通，會勘新聞他們也發過。

立法委員蔡其昌辦公室副執行長林俊裕說，高美溼地美堤街電線桿地下化工程，樂見大家共同關心海線建設，去年國民黨立委因選舉跑到海線來會勘，當時聲稱在去年8月就要完工，最終卻跳票停擺至今仍零進度，相關新聞紀錄皆歷歷在目。

林俊裕說，因地方里長及鄉親苦等不到動工，才前來向蔡其昌委員反應陳情，他們向經濟部及台電公司協調後，感謝在地議員們監督地方政府配合，在近日才得以重啟計畫，高美溼地電線地下化係地方鄉親十分關心的重大建設，更對提升整體觀光環境有助益，感謝大家共同關心，也呼籲有心人事勿將海線建設淪為政治口水抹黑戰。

立委楊瓊瓔委員表示，今年3月舉行第一次協調會勘，包括市府、正副議長以及台電與中油，一起研商景觀改善工程。美堤街架空線路地下化案協調各單位分攤預算，歷經多次溝通，最終由台電及中油公司負擔架空線路地下化費用，另由台中市政府再籌措美堤街周邊綠美化預算。雖花了些時間，但最終成功協調經費，對地方鄉親的期待有交代。

副議長顏莉敏在會勘時說，美堤街架空線路地下化這案，感謝楊瓊瓔在第一時間答應協助。另感謝張清照議長對預算的支持，與市府在電纜下地工程後配合整體路面改善，共同推進高美溼地的觀光基礎。美堤街電纜地下化案能改善景觀，地方期待很久，更要感謝在地民意代表在本案拍板定案後，第一時間協助表達關心。