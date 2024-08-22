台北市社會局22日為落實身心障礙者權利公約精神，協助身心障礙者社會參與，特別印製「聽覺障礙者行車友善貼紙」，聽障朋友行車若遇到碰撞，可即時透過手機掃描尋求手語翻譯，也呼籲社會大眾，行車中若有注意到貼紙，請以「閃燈」取代喇叭聲提醒駕駛。

社會局22日於身心障礙服務中心舉辦2024年聽障者行車安全記者會。社會局表示，市內領有身心障礙證明者共計約12.9萬名，其中聽障者占約1.3萬名，為落實身心障礙者權利公約，特別印製「聽障者行車友善貼紙」，並搭配「閃燈提醒」輔助標示，提醒其他民眾，此貼紙也將放置於市府大樓服務台供聽障民眾與停車證同時領取。

社會局長姚淑文說，依據交通部規定聽覺障礙者可報考機車及小型車駕駛執照，然因大都無法聽到警笛器嗚聲，突發情況時恐無法即時禮讓救護車、消防車等，因而收到交通罰單並備受社會眼光壓力。

社會局表示，希望藉由「聽障者行車請友善體諒」貼紙，不僅提醒用路人注意聽障朋友的情況與需求，其發生碰撞時也可直接手機掃描尋求手語翻譯、聽打服務或Line一對一申請，也邀請大家共同發揮同理心，必要時以「閃燈」取代喇叭聲提醒駕駛，友善對待與支持聽障朋友。台北市長蔣萬安則補充，有需要的民眾也可善用此貼紙降低行車困擾。