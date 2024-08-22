脆弱環境中女孩常被率先犧牲，容易陷入失學、童婚、童工、性別暴力等多重危機，台灣世界展望會發起「資助1000女孩」行動，多年來已守護上萬名女孩及其社區的孩子逐步遠離各種暴力威脅，一旦女孩們獲得教育培力，就有能力、有自信開啟未來無限可能，甚至勇敢改變環境，幫助其他女孩不再受苦。

透過展望會資助兒童16年的藝人張鈞甯，總在孩子們單純的笑容及成長轉變中得到溫暖治癒的力量。她說，展望會不僅提供水和食物，還會給他們釣竿、教他們釣魚，每次看到孩子跟居民成立發展團體彼此幫助，就會覺得自己辛苦工作很有意義。

今年「資助1000女孩」行動聚焦關懷因童婚、性別暴力、月經歧視與女陰殘割（Female Genital Mutilation）而生活在恐懼之中的女孩，展望會邀請大家在10月11日「國際女孩日」前合力資助1000名女孩，讓更多女孩的人生故事因你而改變！