泰雅族歌手温嵐、吳亦帆及雅維茉芮今（22日）出席雷沙達巴斯《ROZIQ》個展，並現場吟唱歡聚歌，不但為藝術家黃一峰站台，更是力挺第六屆泰雅音樂節。會後受訪提起温嵐的歌手男友雷諾也是泰雅族，眾人對他讚譽有加，紛紛給予98分的高分評價，唯一缺點只有「酒量不好」，大夥兒還在現場鼓吹温嵐趕快嫁了。

音樂節團隊每年都會前往台灣各地栽種水果、植物，温嵐受訪時脫口表示接下來冬天「要種草莓」，語畢不自覺地將手摸上脖子，被媒體笑問是不是也想要另一半「種草莓」 ，她一時語塞羞紅了臉，被黃一峰笑虧：「她的身體就是一座草莓園。」她與雷諾穩定交往4年，吳亦帆及雅維茉芮等眾親友都見過雷諾，被問到評價？吳亦帆意外透露與雷諾有遠親關係：「他是一個非常務實又耿直的人。」雅維茉芮則笑稱他只是酒量差了一點。黃一峰則說：「對我來說，他（在温嵐歷任男友中）就是第一名，他人品真的很不錯又細心，也很熱愛傳統文化。」反倒是温嵐害羞不願多說，嬌嗔沒有說一定要嫁給他。

温嵐將於本月31日參加在新竹縣五峰鄉舉辦的泰雅音樂節。（理善藝聚空間提供）

雷沙達巴斯《ROZIQ》個展將24日起開展一個月，展出作品包含泰雅文化中深具意義的紋面擴耳，織布文化，彩虹象徵與彩虹橋傳說，耆老祝禱文和傳統紋飾，以毛線織毯，神獸公仔和鑄鐵雕塑呈現，而這次展覽的所得也會捐給「泰雅文化藝術發展協會」。此外，第六屆泰雅音樂節參加歌手包括温嵐、吳亦帆、No Name 、北原山貓、史瓦力等30位，規模是疫情後最盛大的一次。

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