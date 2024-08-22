隨著全球向低碳經濟轉型，黃筱婷指出，台灣傳統業將面臨日益增大的資本支出壓力，對於鋼鐵、建築材料和公用事業等高碳排放產業而言，因能源轉型需求迫切，可能需要投入更多資金來改變生產方式或增加對可再生能源的使用，實際方式可能包含生產製程的調整，降低生產過程的耗能，甚至調整產品結構，用更節能的方式產出一樣好的產品。

然而，這些支出可能導致企業負債率上升，進一步降低其財務靈活性。惠譽信評強調，評估企業信用時會關注長期趨勢，若負債率僅短暫上升，對評等的影響或許有限。

其次，黃筱婷表示，由於中國內需疲弱，預期更多中國企業會因此加大海外市場的拓展力度，這可能加劇台灣傳統製造業的競爭壓力，使部分台灣傳產企業面臨「內熱外冷」的情形，即內部市場競爭激烈，外部需求增長乏力。惠譽預期，企業可能會透過調整出口地區和提升產品附加價值來抵禦這些市場風險，例如，避開一級戰區。成功轉型的企業將提升其營運能力，反之，利潤持續衰退的企業將面臨現金流困難和槓桿率上升的風險，進而增加其信用風險。

其三，黃筱婷指出，美國貿易政策的潛在轉變風險主要是美國總統大選，川普團隊要對中國和其他各國提高關稅，將更多工作機會帶回美國，從上一次中美貿易戰觀察，這會讓當地消費者承擔這些支出，可能導致包含台灣在內等對美貿易依賴度較高的經濟體經濟成長增速放緩。對個別企業的影響將取決於其供應鏈調整能力以及產品的不可替代性。雖然部分企業可能面臨市場需求放緩和經營成本上升的壓力，但成功的供應鏈分散化將提升企業的抗風險能力。