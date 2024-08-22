從事軍職的王姓男子與小雪（化名）原為男女朋友，但兩人去年在公園散步時，因小雪不讓王男查看手機訊息，雙方爆發口角後，王男竟直接扛起小雪丟到車上。

判決指出，王男與小雪曾為同居男女朋友。2023年7月16日，王男開車再送小雪至新北市瑞芳區新運動公園福德宮後，撞見其他人傳送小雪訊息，要求查看遭拒後，竟強行奪走女友手機。基隆地院審理，依強制罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

小雪不願配合王男，隨即轉身準備開車離開，但王男卻不依不饒，竟追上女友並將她扛在肩上，然後帶上車，所幸路過民眾聽見小雪的呼救後，連忙報警求助，這才讓小雪及時脫身；案經瑞芳分局報告基隆地檢署偵查起訴。

王男控訴，「當天小雪接到電話，說是老闆的兒子，我察覺有異進一步詢問，她才坦承是駕訓班教練，但表示不想談論這件事」、「我要求她將手機拿出來給我看，我們發生爭執…我覺得在公園附近人來人往很丟臉，就問她要不要去車上講完再走」。王男解釋，他將女友抱到車上，要她解釋與教練的關係，「她很激動，有開車門對外喊救命，我就把門關起來，叫她不要鬧，沒多久警察到場，我們就下車，我沒有搶她手機，也沒有不讓她離開。」

小雪主張，她收到教練的訊息後，對方讓他有空回撥，但王男卻一直要求看二人的訊息內容，還不顧意願直接奪走她的手機，「他說在路邊吵很丟臉去車上講，我說我不要，他就把我扛在他肩膀上帶回車內，過程中我有掙扎，也有喊救命，進入他車內後，我在副駕駛座後方，他在駕駛座後方，我有試圖打開副駕駛座的車門要離開大喊救命，但門又被他拉回去。」

基隆地院審理，小雪確實明確拒絕王男提出查看手機的要求，而雙方發生爭執後，小雪應不可能同意返回王男車上，並有路過民眾目擊佐證，因此依強制罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元；另衡酌王男事後毫無悔意，不予以緩刑。