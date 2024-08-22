台東家扶中心22日舉辦獎助學金頒發暨分享會表揚這學年參加國際及全國性競賽獲獎的扶助兒少，柔道國家代表隊、甫摘下台北亞洲公開賽柔道男子組金牌的林崇佑代表家扶大專青年分享心路歷程。

就讀國立台東大學運動競技系的林崇佑幼年體格瘦弱，國小時看到學長姐接受頒獎，激起好勝心，讓當時才念小二的他一心想加入柔道隊，卻遭到阿嬤反對，「那個時候太瘦小了，他們擔心我會受傷」，他向在外地工作的父親再三保證不會耽誤課業，才終於獲阿嬤通融，開啟柔道生涯。

摘下台北亞洲公開賽柔道男子組金牌的林崇佑（右）代表家扶大專青年分享心路歷程。（蔡旻妤攝）

國小畢業後進入台東體中，為了克服體型上的劣勢，林崇佑大部分時間都花在訓練，2019年當選國手，陸續獲得世界中學運動會金牌、亞太青少年柔道公開賽銀牌，更拿下台灣史上首面世界青少年柔道公開賽金牌，隔年獲頒總統教育獎。

上大學後，林崇佑在賽場上成績亮眼，成為台灣柔道界備受矚目的新星，2年前開始轉戰成人賽事等級，挺過多次國際賽失利的低潮，今年在台北亞州柔道公開奪金，再次找回自信，「其實我是有機會的，或許只是一個小小的台北公開賽，對我來說是很大的激勵，也算為台灣守住這面金牌」

台東家扶中心22日舉辦獎助學金頒發暨分享會，林崇佑感謝家扶一路上提供經濟支持及社工的陪伴鼓勵，他說，此次受邀參與分享會，不假思索就答應，「我受別人那麼多幫助，現在有一點點成就，覺得可以分享給大家，這段路我是怎麼走過來，希望每個人都能變得更好」他將夢想設定在2025世大運、2026亞運、2028洛杉磯奧運都能夠獲得出賽資格並榮獲佳績，讓大家看見台灣。