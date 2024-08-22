大摩指出，跟亞洲新興市場相比，自己還是更看好日本，儘管稍微下修日本股市年底的目標價，但預估日股還有14%的溢價空間，尤其東證指數漲更多。另外，日本通膨將會改善，在日企的公司治理愈做愈好下，獲利也應可同步成長。

日前，受到日本央行釋出的鷹派訊號，日圓套利交易受到衝擊。加上8月初日本股市曾大幅下修，日經225以及東證指數一度慘遭打入熊市，所幸跌掉的部分已慢慢補回來。

摩根士丹利預測，在全球降息幅度未如先前預估那麼大之下，市場對風險偏好（risk appetite）程度又漸漸加大，預估大多數已開發經濟體可望達成經濟軟著陸。不過，摩根士丹利該券商卻建議，減少曝險在亞洲晶片類股上，取而代之的是內需型以及具有防禦性的。

摩根士丹利認為，印度股市出現很吸引投資人的結構性機會（structural opportunity），因為印度GDP傲人、盧比匯價平穩，加上印企獲利良好的外溢效應。另外，印度經濟可望長期成長，以及內需市場的零售銷售已獲改善。

印度Nifty 50指數以及BSE Sensex 30指數，雙雙逼近歷史高點，基本上來說，都沒什麼受到全球股市近期的大幅下修衝擊。不過，中國大陸因總經不優，加上資金流動性問題，遭到摩根士丹利下修2024年目標價，包括MSCI中國指數、恆生指數以及滬深300指數等。

摩根士丹利預估，陸股2024以及2025年的獲利成長與股價將減少，特別是第2季GDP又出現低於政府年度目標值5%的情況下。就算中國大陸祭出額外的寬鬆政策，頂多第4季GDP會溫和回升而已，但2024年成長可能還是不到5%。再者，大陸的通貨緊縮時間恐比預期更長，房地產趨緩也持續壓抑需求。