走過東京奧運以頭號種子身份止步16強的低潮，以及巴黎奧運期間性別爭議的攻擊，拳擊女將林郁婷為自己拚下巴黎奧運拳擊女子公斤級金牌，成為台灣現在最受矚目的運動員之一，感情世界也被關心，之前接受星座專家唐綺陽專訪時被問理想型，22日出席女性用品分享記者會再度被問到理想型，林郁婷笑說：「要先過教練這關。」

接受唐綺陽專訪時林郁婷針對理想型的問題，表示要陽光、貼心，就算不用很會說話，一定要能跟她的教練曾自強好好相處，22日出席活動再被問到相同問題，林郁婷答道：「要先過教練這關，不然如果兩人不愉快我卡在中間會困難。」

林郁婷補充：「我的星座是射手座，走感覺派的，也要相處才知道適不適合，這樣應該很具體了，關鍵字就是『經過教練這關』。」

林郁婷的教練曾自強補充：「郁婷是拳擊選手，我想另一半的先決條件要先能夠體會她是什麼樣的選手，包括生活飲食、起居習慣，包含大家外在怎麼看之類，如果能夠支持、體驗這樣的生活環境，才能來報名。」