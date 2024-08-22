中興大學獸醫學院獸病所老師楊程堯指出，興大獸病所、分生所，於2021年底發現台灣首例PCV4感染症出現於彰化豬場，右邊螢幕為本病例之病理切片。（中興大學提供／馮惠宜台中傳真）

我國重大豬隻傳染病陸續獲得控制，豬瘟拔針成功更成為前總統蔡英文執政引以為傲的政績；中興大學今（22日）指出，2001年台灣爆發第二型環狀病毒（PCV2）感染症造成養豬業極大損失，經該校與屏東科技大學豬病研究團隊持續監測國內豬場，發現豬隻新興傳染病第四型環狀病毒（PCV4）感染症已進入台灣，提醒養豬業者注意。

研究團隊運用組織病理染色技術，確認PCV4病毒感染豬隻細胞。（中興大學提供／馮惠宜台中傳真）

中興大學獸醫學院獸醫病理生物學研究所（獸病所）老師楊程堯指出，2019年大陸發表在湖南省發現世界首例豬PCV4感染症，興大獸病所、分生所，於2021年底發現台灣首例PCV4感染症出現於彰化豬場，次年（2022）年5月在同一豬場再次檢測到相同的PCV4。

楊程堯說明，本次病例生病豬隻，出現消瘦、咳喘、鼻腔黏液、下痢等非特異病變，主要發生在6-10周齡豬隻。但因病豬同時也檢測出豬黴漿菌等呼吸道病原，在多種病原混合感染的情況下，不易區分PCV4是否為致病的主要原因，需要持續深入研究的結論。

楊程堯說，過去類似的病原（PCV2感染症）曾造成豬隻出現生長遲緩或因呼吸道複合性疾病死亡，保育豬育成率降到70％，此現象在PCV2疫苗上市後才得以改善與良好的控制。但是近年來，在重要豬隻傳染病獲得控制之際，豬場生長性能並未獲得同樣明顯的進展，研究團隊懷疑仍有未被發現的病原存在豬場中（例如PCV4），成為生長性能不佳的隱性殺手。

楊程堯提醒養豬產業要開始警覺PCV4對豬隻健康的影響，研究團隊也將持續深入探討PCV4之病變與危害，以降低豬隻消耗性疾病對養豬產業的損失。