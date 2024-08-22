黃豪平今（22日）加入民視《醫學大聯盟》跟白家綺一同主持，被稱作師父黃子佼接班人的他，今直言：「每個人有自己人生的規劃進程，說接誰的班其實沒必要，我們這一輩很多人都很厲害，Lulu、張立東現在都做出自己的口碑。」最近有跟黃子佼聯絡？他坦言，真的沒有，「就各自安好，曾經有這樣的交情，我相信我今天有這樣的成績他一定也看得到。」

白家綺很開心可以跟18般武藝樣樣精通的黃豪平一起搭檔合作，黃豪平則稱讚白家綺氣質出眾，站在她身邊感到很安心，2人都表示，日前已經開過無數次會議培養默契。白家綺說，以前一個人主持，就像葉問要一個人打全場，現在有黃豪平的加入，可以一起跟來賓互動、記流程，期許將來打出更多不同火花。黃豪平表示，第一次主持醫學新知類型節目，會負責出題考來賓，「白家綺不敢得罪的，我會來處理」。

白家綺（左）很開心黃豪平的加入。（民視提供）

另外，王陽明在宣傳電影《角頭－大橋頭》時，拒絕和女粉絲比愛心，事後還在社群回覆「我不比娘砲的動作」，引發風波。他本人在21日出席餐敘時道歉，「我只是單純想做不同的宣傳方式，的確跟監製討論過，我的確宣傳過頭了，我真的寫了娘炮，的確不妥當，那不是我的本意跟用意，我能理解他們為什麼不開心，但我沒有要去傷害任何人。」

哈孝遠（左起）、趙正平、陳櫻文（右）為今日錄影嘉賓。（民視提供）

有網友爆料，黃豪平過去因為被製作人嫌「娘」失去工作機會，黃豪平今表示自己第一次聽到這件事，同時也大方地認為，該製作人應該是在開玩笑；他笑言，很多帥氣的男星都是同志，能被說娘也蠻不錯的，希望日後可以男女通吃。