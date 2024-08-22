金門縣議會議長洪允典及國民黨立委陳玉珍等一行，22日在北京拜會大陸國台辦主任宋濤。（陳冠宇攝）

金門縣議會議長洪允典、國民黨立委陳玉珍21日下午偕同金門縣多位議員、以及台、金兩地的旅遊觀光業者一同前往北京訪問，22日拜會大陸國台辦主任宋濤。宋濤於會見時表示，要通過兩岸的交流合作，共享發展成果，分享發展機遇，來進一步築牢兩岸中華民族共同體的意識。洪允典則說，特別希望大陸同胞到金門走一走，大家來建立感情。

該團由金門縣議會議長洪允典擔任團長帶領金門縣議員們，由金門立委陳玉珍陪同，同行還有台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。

宋濤於會見開始時表示，金門和廈門一水之隔，昔日是兩岸軍事對峙的前沿，如今是兩岸合作的先行區，金門人的身份證上還是福建省金門縣，所以金門的鄉親對兩岸同屬一中有更深刻的認識，對兩岸交流合作有更強烈的願望。

宋濤引述中共中央總書記習近平指出，為兩岸同胞謀福祉，是大陸推動兩岸關係發展的出發點和落腳點。去年中共中央、大陸國務院就發布關於支持福建省探索海峽兩岸融合發展新路 建設海峽兩岸融合發展示範區的意見。

宋濤說，一年來，大陸貫徹落實這個意見，推出很多政策，這些政策促進了廈門和金門的交流合作，也深化了兩地的融合發展，為廈門和金門的鄉親帶來實實在在的利益。

宋濤指，上月中共召開二十屆三中全會，大陸會落實好三中全會的精神，來進一步的促進兩岸的交流合作，來深化兩岸的融合發展，讓台灣同胞能夠率先的分享，特別是金門同胞能分享中國式現代化的發展機遇，來共享大陸發展的成果。通過這種交流合作，共享發展成果，分享發展機遇，來進一步築牢兩岸中華民族共同體的意識，共同守護好中華民族的共同家園。

宋濤批評，當前民進黨當局謀獨挑釁，使台海形勢複雜嚴峻，他們（民進黨）阻礙兩岸的交流、設立很多的限制，使兩岸交流合作受阻，影響了兩岸的融合發展，大陸對此是堅決反對的。他說，這次金門縣超過一半以上的議員和旅遊界的代表來到大陸，表達金門鄉親的意見，反對台獨，「我們對此是高度讚賞」。

洪允典指出，兩岸原本就是一家人，一家人不說兩家話，我們這4年多一直持續的聯繫，但是今天所有議員都深深地感覺，我們絕對不可能就斷掉了血緣關係，我們同根同源，我們都是炎黃子孫，要用交流來促進我們的感情，用往來來建立互信。所以今天他帶著金門最新的民意到北京，希望兩岸能夠在共榮共贏的立場上，讓復往的情景能夠更加的強化。

洪允典說，金門現在喝的是福建的水，解決了金門的乾旱等問題，讓兩岸之間建構了一種基礎建設的共識，所以將來機場共用或通橋、通氣、通電的模式，希望大家共同努力。

洪允典強調，特別希望大陸同胞到金門來走一走，大家來建立感情。因為兩岸本來就是一家人，也共同來建立我們地區的兩岸經濟，還有基礎建設，還有商貿，可以讓老百姓生活越來越好，兩岸感情會更加強化。