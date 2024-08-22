住宅用火災警報器的功能在於縮短火災發現時間，爭取人員避難逃生時間，根據高雄市消防局統計，目前5樓以下應設置住警器住宅場所約67.7萬戶，剩餘未設置約5.1萬戶，為訪視未遇、疑似空屋或是拒絕接受補助戶。《高雄市火災預防自治條例》，主要規定出租住宅場所加裝住警器，該自治條例修正案就納入一般住宅，如限期不改善者將祭出處罰，將於宣導半年後執行。

高雄市今年住警器成功預警降低火災傷亡案件共計21件，根據消防局統計，高雄目前5樓以下應設置住警器住宅場所約67.7萬戶，已自設及申請補助設置約62.6萬戶，剩餘未設置仍有約5.1萬戶，均為訪視未遇、疑似空屋、拒絕接受補助戶。

根據《高雄市火災預防自治條例》規定，過去主要針對住宅場所管理權人，也就是「出租」住宅場所規定得設置住警器，如已設置者，也應確認功能正常，並於租賃期間維護，至今查有7件違規，複查時缺失均已改善完畢，目前無裁罰案件。

該條例修正案於今年8月15日公布，其中第13條就針對「一般住宅」，未依住警器設置辦法於任一位置設置者，經通知限期改善，屆期不改善者，可處管理權人6000元以上3萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期仍不改善者，得按次處罰至改善為止，消防局表示，將於自治條例公布施行宣導半年後執行，但罰錢不是目的，主要還是希望民眾能申請補助安裝，確保安全。