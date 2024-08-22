賴清德總統主持的「健康台灣推動委員會」首次會議今下午4點登場，聚焦「健康台灣的願景」與「健保的改革及優化」兩大主題，首場會議將由衛福部長邱泰源提出「健康台灣願景規劃」報告，及健保署石崇良報告「健保永續改革及優化」，賴清德提到，明年度衛福部的整體預算比今年度增加318億元，預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」。

賴清德致詞時提到，在就職滿月時宣布，總統府將針對全國共同關注的，氣候變遷、健康促進、社會韌性三大全球性議題，成立三大委員會，凝聚各方力量，為國家發展擬定策略。在這個月初，「國家氣候變遷對策委員會」，已經召開第一次會議。

賴清德提到，推動「健康台灣」，也要落實「均衡台灣」。因此，今天成立的「健康台灣推動委員會」，不只橫跨了各領域的專業，也兼顧了北中南東的區域均衡，來更加落實台灣的醫療平權。

賴清德指出，而「健康台灣」的目的，是要提升國人平均餘命，同時，降低不健康年數，並且，要兼顧身心靈的健康，因此，我們的20位委員，來自各項專業領域。

賴清德表示，整體委員會的成員，有超過百分之80，來自民間各界，要利用這個機會，持續結合各方的力量，共同促進全民健康生活，提升全齡照顧。

賴清德說，第一次會議，衛福部將報告兩項主題，第一項是，「健康台灣願景規劃」，說明台灣當前的挑戰和機會，以及行動藍圖，第二項是，「健保永續—改革與優化」。

賴清德提到，明年全民健保開辦將滿30年，健保是台灣的驕傲，因為有健保，國人才能免於因病而貧、因貧而病的惡性循環。從2020年開始，國人對健保的滿意度都超過9成，同樣在明年，台灣將進入「超高齡社會」，也就是每5個人當中，就有一名年齡超過65歲的長者，再加上各式新藥、新科技的發展，以及國人對優化醫療執業環境的期待，健保的運作上，在各面向都會遭遇越來越多的的挑戰。

賴清德提及，健保的核心價值，是醫療平權、全民互助，唯有健保永續，全民才能獲得更好的照顧，我們關注健保「點值」，也要展現健保「價值」。

賴清德表示、政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質，也期待，跟大家一起努力，讓健保永續發展，讓台灣醫療更平權，也讓台灣的醫療水準能夠更加提升。

賴清德也說明，明年度衛福部的整體預算，比今年度增加318億元，達到3702億元；當中預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」，中央政府總預算，新增了「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，來改善醫事人員的工作環境，也將啟動「健康台灣深耕計畫」，投入經費支持全國各級醫療機構，培育人才，以及發展智慧醫療。

賴清德指出，許多癌症病友關心的「癌症新藥基金」，我們明年會以公務預算50億元，撥入健保基金，預計2026年達到100億元的規模，也將推動「第五期國家癌症防治計畫」，並且從明年起，癌症篩檢預算增加40億元，達到68億元，來提升癌症篩檢率，這些預算、項目的籌編，都代表政府打造「健康台灣」的決心。