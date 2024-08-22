主計總處22日公布最新7月失業率為3.45％，受應屆畢業生、暑期工讀生投入尋職行列影響，雖然7月失業率較6月上升0.06個百分點，為近10個月新高(去年9月為3.48％)，但若與去年同期相比則降0.11個百分點，創近24年來同月新低；主計總處國勢普查處專門委員張一穗表示，目前失業情勢堪稱穩定。

統計顯示，7月失業人數為41.5萬人， 較上月增加9000人或2.13％， 受應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加5000人，對原有工作不滿意而失業者亦增 4000人；張一穗表示，往年7月因季節性因素，通常會較前月上升，因此，季調後的失業率為3.34％，與6月持平。

展望未來，8月失業率通常比7月上升，張一穗指出，這個狀況在前幾年疫情發生時有了變化，不同年度有增有減，但若時間再往前推至103年至107年，8月失業率較7月平均增加0.05至0.08個百分點；張一穗指出，未來仍須視企業營運、畢業生尋職狀況以及景氣發展而定。