明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在民主黨全國代表大會（DNC）上接受副總統候選人提名時，17歲的兒子葛斯（Gus）激動流淚並不斷拍手。

當明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在民主黨全國代表大會（DNC）上接受副總統候選人提名時，數以千計支持者歡呼雀躍，而包括他17歲的兒子葛斯（Gus）在內，一家人則神情激動地從人群中注視他。

社群媒體上的貼文顯示，周三晚上葛斯在父親登台瞬間，便流下了眼淚。在MSNBC發布到X社群平台的一段視頻中，可以看到他在母親葛溫身邊不停哭泣和鼓掌，而州長夫人看起來也熱淚盈眶。

華茲一開始演講，就提及他和妻子飽受不孕困擾，費了好大力氣接受治療，才藉助人工授精（I.U.I.）懷了如今23歲的女兒霍普（Hope）。而華茲在向家人致意時說：「霍普、葛斯和葛溫，你們是我的全世界，我愛你們。」至於葛斯在被父親提及後，再度哭泣和歡呼，甚至指著舞台，似乎在說：「那是我爸。」

Gov. Tim Walz takes the DNC stage and it has his son in tears. pic.twitter.com/SgYmrWr7jp — MSNBC (@MSNBC) August 22, 2024

華茲在8月號《時人》（People）雜誌的專訪中說，葛斯患有「非語言學習障礙」（Nonverbal Learning Disability， NLD）、注意力缺陷/過動症和焦慮症。

事實上，華茲不斷公開談論夫妻的不孕經歷，尤其是在今年6月參議院共和黨人投票否決了一項將在全美保護體外受精（IVF）和其他生育治療的立法後，而這是在兩年前最高法院推翻聯邦墮胎保護後，由民主黨人推動的。