內政部今日部務會報安排宗教及禮制司報告「提升宗教團體不動產權利歸屬審認輔導成效及精進措施報告」，部長劉世芳表示，總統於8月7日公布施行「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」修正條文，將申請期限由2年延長為4年。

劉世芳指出，為持續協助宗教團體申辦不動產權利歸屬審認，請宗教司持續積極與地方政府協力，深入鄉里召開北中南東區研討座談會，並呼籲宗教團體把握2年延長期限，申請不動產權利歸屬審認，以保障自身權益。

劉世芳指出，暫行條例施行這2年來，在中央與地方政府通力合作下，透過多次放寬文件審查的採認原則、降低申請門檻、辦理說明會、為地方政府爭取獎（補）助經費等措施，協助宗教團體申請不動產權屬審認，目前已累計協助超過769家宗教團體提出申請，約占有不動產借名登記情形2333家宗教團體數量1／3，協助超過664筆不動產完成更名登記、1582筆不動產完成限制登記。

劉世芳強調，目前全國總共約2323家宗教團體有不動產借名登記情形，根據地方政府調查資料，宗教團體無意願申請、登記名義人不同意申請、無正常運作以致無法申請之宗教團體家數約有1194家，因此預估除已協助769家宗教團體申請外，未來2年可再協助360家宗教團體提出申請，並期許在今年底前完成輔導1000家提出申請階段目標。

內政部會秉持為宗教界服務的一貫立場，持續攜手地方政府，積極協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題。