雲林縣政府公告國土功能分區圖，口湖鄉民認為非都市計畫內的聚落被畫為城鄉發展區第2類之1的土地太少，僅占1／160，向縣議員蔡岳儒陳情，蔡22日表示已發文請縣府研議調整，把台子、宜梧社區等有潛力的聚落，由農業發展區第4類（農4）調整為城鄉發展區第2類之1（城2-1）；另外，其也被畫為農4的聚落有必要擴大，以利青農返鄉發展。

《國土計畫法》預計明年5月1日上路，蔡岳儒表示，雲林縣政府把台子社區、宜梧社區、蚵寮社區、金湖社區規畫為農4，這些社區都具有城鄉發展區的潛力，建議應畫為城2-1。

宜梧社區早市除吸引當地居民，嘉義縣布袋鎮、六腳鄉居民也會前來購物，具有發展觀光及促進經濟潛力。台子社區鄰近台子漁港，淺海養殖發達，不少青年返鄉從事漁業，有增進未來開發漁港觀光的可能性。

蚵寮社區鄰近口湖都市計畫區，164縣道拓寬後連結北港、水林、口湖3鄉鎮，觀光及產業發展可期性高。金湖社區內有海口故事園區、濱海露營區、台61線口湖休息站，未來發展不可限量。

另外，針對口湖鄉被畫爲農4的聚落範圍不夠大，蔡岳儒也希望縣府研議擴大，作為青農、青漁返鄉發展的農漁產加工用地。

蔡岳儒強調，口湖鄉總面積約80平方公里，城2-1只占約0.5平方公里，占比非常少，這種情況除口湖鄉，臨近的北港鎮、水林鄉等鄉鎮也有，希望縣府能重新調整分類。

雲林縣政府城鄉發展處表示，對於蔡岳儒議員提出的調整案，將會進行評估，不過縣府調整後，還要送中央審核，通過後才能實施。

部分口湖民眾則提到，農4也有其優點，可獲農業部的農村再生基金等資源挹注，希望大家集思廣益，共同討論找出最佳方案。