行政院拍板明年度中央總預算，國防預算整體規模為6470億元，GDP占比約2.45％。對於潛艦量產經費是否編入明年國防預算，國防部主計局中將局長謝其賢今早稱「無法回答」，該案仍在行政院審議中。不過，行政院今下午稱，行政院長卓榮泰已核定本計畫，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘。

行政院發言人陳世凱於表示，該計畫期程自2025至2038年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升國防實力，落實機艦國造等政策，打造韌性台灣，守護我國主權。

明年度國防預算整體規模為6470億元，包含總預算4760億元、特別預算904億元、非營業特種基金806億元，其中總預算含有軍事投資1458億元、作業維持1487億元、人員維持1815億元；特別預算含有新式戰機採購430億元、海空戰力提升474億元。