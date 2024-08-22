台南市政府農業局22日公布2024年台南文旦大賽入選61人名單及電話，讓民眾更放心選購優質文旦。

2024台南市文旦大賽果品評鑑入選名單及訂購資訊。（台南市政府提供／寶智華台南傳真）

農業局指出，2024年台南文旦大賽於8月15日完成田間採果，全程由農業局同仁現場監採，並送交農業部藥物毒物試驗所委託之成大區檢中心檢驗，61名農友全數通過411項農藥檢驗，進入文旦大賽最後階段「果品評鑑」，顯示台南文旦不僅高品質及永續生產，更強調健康安全。

參賽農友採果後裝箱。（台南市政府提供／寶智華台南傳真）

台南市長黃偉哲表示，目前正值台南文旦採收期，請民眾踴躍購買台南在地農產品，並選購具有溯源管理標章（台灣農產品生產追溯、產銷履歷或有機驗證），品質及食安才有保障。

農業局李建裕局長表示，台南是文旦最大產區，種植面積約占全台28％，台南文旦肉質細膩、風味甜蜜，中秋佳節將近，請大家盡早訂購，避免在中秋節前因物流塞車，導致無法及時收到貨品。今年果品評鑑將於8月27日在民治市政中心南瀛堂辦理，本屆文旦王將於當天出爐，請大家持續關注。