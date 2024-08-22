AI人工智慧熱潮持續，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集顯示，新竹縣在今年2月15日至8月14日網路上「智慧城市」的相關討論，具有4462筆聲量討論占據全國第1名，顯見新竹縣推動智慧治理的成績。

縣長楊文科表示，5年多前上任時，即看準AI發展趨勢，帶領縣府團隊率先推動AI智慧園區，吸引全球最大雲端伺服供應商緯創資通公司、全球網路通訊大廠智邦科技、全球人機介面晶片領導廠商義隆電子公司，以及精準醫療生技大廠普生公司等4大廠商進駐，預計今年起陸續完工營運，將引進約4000人就業，年產值超過1000億元。

縣府也廣邀學者專家成立智慧城市諮詢委員會，並聚焦「智慧交通、智慧產業、智慧教育及文化、智慧醫療照護、智慧治理」5大面向全力推動，打造新竹縣智慧韌性。

其中，為有效處理交通壅塞問題，新竹縣、新竹市、竹科園區管理局3方合作，執行智慧交通控制，透過「大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫」，以區域智慧號控方式，減少行車時間20％至30％。國道1號部分，2021年推動「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，上午通勤尖峰時間節省行車時間18％至21％。也延續先前經驗，辦理「大新竹通勤路廊（國道1號新竹路段）智慧交控計畫」，持續提升行車順暢度。

新竹縣近年在智慧治理方面獲獎連連，在112年獲得智慧城市卓越貢獻獎－「智慧治理」獎項，以「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」榮獲「IDC 2023 未來企業大獎-智慧城市類別－最佳互連城市獎」，也是非六都唯一得獎縣市。

同時因應AI大時代的來臨，為拉近公務同仁與新科技的距離，縣府持續辦理「智慧城市科技新知及技術教育訓練」及參訪活動，課程內容包括ChatGPT、AIoT及ESG最新發展趨勢及數位轉型的應用，期透過課程引導，讓第1線推動業務同仁掌握最新科技資訊，將新的思維及工具應用在簡政便民上。

在數位透明政府方面，Open Data已開放超過700項資料集，且2019年、2021至2023年皆榮獲數位發展部「資料開放金質獎」第2組地方政府第1名佳績。目前正積極建置數據平台，目標將更全方位統整府內各項數據，讓新竹縣數位治理再往前一步，真正落實科技首都、智慧城市等願景。