民進黨前立委羅致政年初選舉期間，因不雅片風波弄得沸沸揚揚，但羅致政並未對任何人提起告訴，且不雅片皆來自「境外IP」難以追查，因此新北地檢署將全案簽結。（報系資料照）

民進黨前立委羅致政年初大選時，遭影射有拍不雅片，今（22）日新北地檢署表示，散布之影片、網站皆來自「境外IP」，因此難以向上追查，另外媒體部分，認定係經由所查證之內容做出報導，並無違反《公職人員選罷法》之犯意，且整起事件羅致政都未提告，因此已將全案簽結。

該案件起因為某國外情色網站，於年初選舉期間上傳多部煽情影片，且影片主角疑似為羅致政，導致其形象大受打擊，多家媒體、藍營也群起圍剿，盡管羅致政火速澄清，影片是深偽造假，整起事件屬「境外網軍介選的抹黑伎倆」，並前往檢調檢舉，最終還是落選。

羅致政前往調查局新北市調查處，檢舉媒體鋪天蓋地的造謠報導涉違反《公職人員選罷法》，至於影片部分，除一開始國外網站發布影片外，調查局也一併調查國民黨記者會上公布的20部影片，事後調查結果也出爐，「影片並非深偽造假。」

經檢調持續追查，國民黨當初發布的20部影片多為相同影片，去除重複後僅留下8部，且其網站及影片的IP均在國外，無法追查散布者身分，並且羅致政並未提告僅「請求釐清事實」；至於媒體部分羅致政亦無提告，檢調認定報導內容為「業者就其所查證內容進行新聞」，難認有散布不實言論意圖使候選人不當選罪嫌犯意，鑑於以上原因，日前已將本案簽結。

不過外界最關心的男主角究竟是不是羅致政，檢方表示，羅致政從未承認影片中的人就是自己，因此基於《性侵害犯罪防治法》相關規定與精神，除非經過成年被害人同意，否則檢方無法說明任何影片檢測結果。