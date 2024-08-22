2024南迴藝術季藝術家陳抒漫作品《大地之母》。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2024南迴藝術季「光之迴境」今天開展，民眾可沿著沿途欣賞作品及眺望太平洋，今年首度採取邀請及徵選並行，從44件國內外藝術家參選作品中，徵選出3位藝術家，同時邀請南非及台灣2位藝術家參與創作。

2024南迴藝術季藝術家賴純純作品《第一道曙光》。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

代表南迴的《第一道曙光》為藝術家賴純純的創作，藉由純淨光亮的「光之環」回應大自然永恆的精神，以圓形傳達完整與無限循環的永恆與承諾的意涵，象徵地球生態環境的希望和集結共同力量。

2024南迴藝術季藝術家林純用作品《新天使》。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

藝術家林純用作品《新天使》以抹香鯨作為海洋的意象，期能喚醒身為海洋島民的台灣人，省思現今海廢漂流、海水汙染與過度捕撈等，引發生物滅絕與生態失衡的危機，希望人人都成為捍衛藍海的「新天使」，讓海洋生物長久悠遊於大海。

2024南迴藝術季藝術家Marco Cianfanelli作品《What remains》。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府文化處長李吉崇表示，今年交通方便，作品地點大多在海邊，包括2件在太麻里鄉、2件在大武鄉、1件達仁鄉，只要停車Google就可找到了，「事實上，還沒開展就已經有很多人慕名而來拍照了」，他也特別呼籲民眾注意參訪規則，主要務必保持安全，才能讓觀賞經驗非常愉快。

李吉崇說明，南迴裝置藝術及公共藝術季是從2018年「南方以南」開始萌芽，當時觀光署東部海岸風景區管理處已有東海岸大地藝術節，農村發展及水土保持署台東分署在縱谷線有漂鳥197，南迴藝術季從2021開始舉辦，「非常感謝兩個國立單位，我們是分工合作把這個拚圖完成的」

5件作品位置。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2024南迴藝術季「光之迴境」22日開展，於台東美術館舉辦開幕記者會。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴近年致力推廣「台東大美術館」，將美的事物延伸到台東各角落，這幾年不斷用藝術當作隱形的橋梁，將台東市區、南迴、縱谷及東海岸等地區的自然景色和人文風情知性串連起來，營造讓民眾自然而然就能感受到生活和藝術相融帶來的美好體驗，以台東的自然人文打底，持續慢慢打造成為一座融入民眾生活的戶外大美術館。