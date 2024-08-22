氣候暖化影響全球各地，近年來南、北極冰雪逐漸消融，帶來的危害遠大於想像。氣候學家們發現，隨著氣溫不斷上升，永凍土逐漸解凍，使長眠於永凍土中的「汞未爆彈」即將甦醒。

【為什麼北極會有汞？】

根據大氣環流的影響，會使汙染物質慢慢地往高緯度地區移動。其實看似雪白的大地，能夠幫助地球封存溫室氣體及有毒物質，包括病毒、甲烷、汞、碳等，因此數千年來已有大量有毒物質積累於北極雪地中。在凍結的情況下，這些都不是太大的危機問題，但當溫度上升解凍永凍土，即有有毒物質釋出的危機。

根據統計，目前永凍土鎖住高達15,000 億噸碳，是大氣中碳含量的2倍多。將碳鎖住就能夠確保陸地不會因高含量而導致暖化，因此永凍土的深層結凍狀態，也被專家作為潛在的氣候臨界點，如今這項平衡正逐漸潰滅。

【地球暖化對北極造成的影響？】

南加州大學的研究人員表示，北極變暖的速度是全球平均水平的4倍，如今，人類正面臨永凍土解凍的危機。汞可能會對於生活在北極圈內的500萬人，造成嚴重的健康威脅，雖然從飲用水中攝取到的機會很小，倘若汞融入附近水域，就有可能融入生物的食物鏈當中，最終透過飲食迴向到人類，科學家估計，將有數百萬人受到影響。

專家認為，2100年永凍土範圍恐會損失15%至87%。對於人類來說，永凍土蘊含的有毒物質與上古病菌，恐會為環境帶來巨大災難，因此環境保護刻不容緩，否則隨之而來的問題，可不只是北極熊沒有家這麼簡單了。