桃園市某公司尾牙活動上發生性騷擾事件，一名未婚女子A女指控詹男在公司內利用活動之便，觸碰她的胸部，對其進行性騷擾。法院於近日針對這起案件作出判決，判決詹男須賠償A女20萬元，以彌補其精神上的損失。可上訴。

據了解，該事件發生於112年1月13日當晚，公司舉行尾牙聚會，A女擔任主持。詹男趁其忙於活動之際，突然從後方伸手環抱，並觸碰她的胸部，意圖性騷擾得逞。事後，A女因這突如其來的侵犯，深受精神打擊，遂依法提起附帶民事訴訟，向詹男索賠600萬元，並要求法院準許假執行。

然而，詹男在法院審理期間未曾現身，也未提交任何陳述或辯解。法院調查後，確認詹男的行為已構成對A女性自主權的嚴重侵害，且其行為與A女的精神痛苦之間具備直接因果關係。基於此，法院裁定A女有權請求精神損害賠償。

在賠償金額的判定上，法院考量雙方的身分、經濟狀況及事件的嚴重性後，認為A女要求的600萬元賠償過高，最後判定詹男需賠償20萬元。至於超出此範圍的部分，法院認為並無依據，故未予允許。可上訴。

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