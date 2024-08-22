為落實總統賴清德施政方針，打造台灣成為人工智慧之島，國科會於今（22）日宣布，將從114年至118年投入超過新台幣360億元預算打造「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，將結合沙崙科學城與周遭從嘉義到屏東的半導體S廊帶，促成「AI產業化、產業AI化」，協助百工百業數位轉型，建構大南方產業生態系。

國科會副主委蘇振綱表示，「智慧科技大南方產業生態系推動方案」的推行主要包含3大目標，第一是台灣須具備AI科技的研發能力，包括軟、硬體與兩者整合；第二則是打造系統整合能力，且從百工百業的應用面出發，到硬體製造、設計、甚至規格制定；第三為讓百工百業都能夠運用AI科技，開展其產業價值，尤其在醫療、民生等各產業。

國科會主委吳誠文提到，「智慧科技大南方產業生態系推動方案」將先由政府投資、打造「晶片暨系統整合服務平台」，蒐集我國各行各業的AI需求，屆時會將不同需求的晶片規格予以整合，成為各方都運用的雲端應用服務系統，並以此創造出全新的產業模式，吸引民間投資，盼5年內創造出10倍以上的產值。

吳誠文也說，半導體大廠超微（AMD）有意在高雄亞洲新灣區、台南沙崙綠能科學城2處設研發中心，也涵蓋在智慧科技大南方產業生態系方案中。