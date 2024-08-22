前交通部長李孟諺因婚外情下台，由交通部政務次長陳彥伯暫代部長一職。陳今舉行部務會報聽取交通部重大公共建設計畫執行情形。他也強調，勉勵各位同仁要讓各項政務推動不中斷。

陳彥伯表示，期勉各位首長及同仁以同樣積極熱情的精神，共同守護交通部，讓各項政務推動都不中斷。同時對於各項工作也要秉持著主動積極、全盤掌握、及時處理的態度，使各種可能的問題都能在事前有效預防、事後妥善處理，讓交通部繼續為台灣打造更安全、更便捷、更永續的交通環境。

郵政物流園區竣工示意圖。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

他今於會中聽取「重大公共建設計畫執行情形」，其中郵政物流園區建置計畫，期程自2014年至今年，投入258.47億元經費，目前工程順利進行中，逐步接近完工階段。陳彥伯指示，請中華郵政公司持續如質如實推動工程進度，並盤點各項營運前整備工作，依規畫期程及目標落實進行，盡早發揮整體園區營運效益。

郵政物流園區為中華郵政邁向智慧物流及數位轉型發展的重大里程碑，園區內4棟建物陸續建置完成，其中郵政物流中心已啟用中，郵政資訊中心竣工驗收中，北台灣郵件作業中心與營運中心新建工程並預計今年度竣工。

交通部表示，園區工程進入尾聲，未來將從建置期轉換銜接營運期，預期全國70％以上郵件將集中於北台灣郵件作業中心分揀封運。

陳彥伯也勉勵中華郵政持續推動園區內相關建設，並以「服務不中斷」原則落實各項整備工作，按部就班穩健完成內部搬遷作業，務必達到無縫接軌，提供優質郵政服務。