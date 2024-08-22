埔里鎮公所為了改善中正路、忠孝路的6叉路口行人空間，將縮短斑馬線長度、增加行人庇護島等打造安全的行人路網，卻遭店家抗議。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮公所為了改善中正路、忠孝路的6叉路口行人空間，將縮短斑馬線長度、增加行人庇護島等打造安全的行人路網，附近住戶抗議公所未經同意開挖排水溝，工程做一半。埔里鎮公所指出，排水溝地面工程隨人行道工程已做好調整，9月施工，最快10月底啟用。

埔里鎮公所響應行人交通安全政策，申請提升路口安全改善計畫，預計改善中山路3段及南昌街、中正路及忠孝路路口的行人安全設施，給予行人安全通行環境，其中中正路及忠孝路行人路網原預計8月底完工，進場施工時，將既有排水溝的地面高程隨人行道工程做出調整，卻屢遭附近住戶抗議停擺。

埔里鎮公所因應民眾抗議再度舉行說明會，有關貨車卸貨、排水溝高程等問題，已請設計公司規畫檢討。（楊靜茹攝）

埔里鎮公所指出，排水溝地面高程須隨人行道工程做出調整，民眾對排水溝完成面有疑慮，因此日前再度舉行說明會，出席民眾反應，若設置人行道，路口店家將沒有空間可以停車卸貨，要求公所不要設置人行道，公所已請設計公司規畫檢討，另外排水溝高程也做好調整，排除民眾疑慮。

承包廠商表示，民眾近期又在臉書社團「埔里人」PO文，抗議公所未經同意開挖排水溝，工程做一半。其實排水溝地面高程隨人行道工程已做好調整，8月26日設計公司將重新送交設計圖至埔里鎮公所，若修正後的設計圖沒問題，9月上旬進場施工，中正路、忠孝路行人路網預計10月底、11月初完工啟用。

埔里鎮公所強調，台灣行人交通事故率較鄰近日本、韓國高出2至6倍，為了擺脫「行人地獄」惡名，提計畫改善2處路口行人路網，該2處路口的行人穿越線太長，行人停等時沒有庇護空間，因此增設路口庇護島，設置人行道，打造安全優質的行人路網。